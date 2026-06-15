Palestine: Abbas annonce une élection présidentielle en 2027

Le dirigeant de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, 90 ans, a annoncé qu'une élection présidentielle ...
Palestine: Abbas annonce une élection présidentielle en 2027

Palestine: Abbas annonce une élection présidentielle en 2027

Photo: KEYSTONE/EPA/ALAA BADARNEH

Le dirigeant de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, 90 ans, a annoncé qu'une élection présidentielle se tiendrait début 2027, selon un décret publié lundi par l'agence de presse officielle palestinienne Wafa.

'Le président Mahmoud Abbas (...) a annoncé que l'élection présidentielle se tiendrait en 2027', a rapporté Wafa, précisant que ce scrutin aurait lieu en début d'année.

M. Abbas, élu début 2005 après le décès du premier président de l'Autorité palestinienne Yasser Arafat, n'a pas dit s'il serait candidat à sa propre succession. Le décret présidentiel dispose également que des élections législatives se tiendront fin 2027.

/ATS
 

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