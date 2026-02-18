Paris invite les victimes potentielles d'Epstein à témoigner

La procureure de Paris, Laure Beccuau, a invité les victimes potentielles du criminel sexuel Jeffrey Epstein à témoigner ou à porter plainte. Cinq magistrats parisiens enquêtent sur d'éventuels faits commis en France ou dont les victimes ou auteurs seraient Français.

La publication des documents liés à Jeffrey Epstein, décédé en prison en 2019, va 'nécessairement réactiver le traumatisme de certaines victimes dont, pour partie d'entre elles (...) ne nous sont pas forcément connues', a déclaré mercredi Laure Beccuau au micro de franceinfo.

'Nous voulons déjà être aux côtés de ces victimes' et 'si elles le souhaitent, nous recevrons l'ensemble des déclarations qu'elles souhaiteraient faire, soit par le biais de plaintes ou de témoignages', a assuré Mme Beccuau.

Le parquet de Paris 'a une compétence spécifique', 'soit lorsque les auteurs sont Français', et 'y compris lorsque les faits sont commis à l'étranger', 'soit lorsque les victimes sont Françaises', a rappelé sa cheffe. Dans le cas où Paris ne serait tout de même pas compétent, le parquet 'transmettrait l'ensemble' aux autorités qui le sont.

Le parquet a annoncé samedi la saisine de magistrats référents pour analyser d'éventuelles infractions liées à des Français, 'notamment à caractère sexuel ou à caractère financier'.

Mercredi, la procureure est revenue sur ces deux 'enquêtes cadres', qui doivent permettre l'analyse des millions de documents, notamment avec le concours de l'Office anticybercriminalité (Ofac) et l'exploitation des sources ouvertes comme des articles de presse. 'L'ensemble de ces masses de données, on va les tricoter entre elles', a résumé Mme Beccuau.

Samedi, le parquet a précisé aussi procéder 'à une réanalyse intégrale du dossier d'instruction' de l'ex-agent de mannequins Jean-Luc Brunel, mort en détention en 2022. Cette 'réanalyse' a pour but de pouvoir éventuellement 'en extraire toute pièce susceptible d'être utilement réexploitée dans le nouveau cadre d'enquête', selon le ministère public.

Ce dossier d'instruction, dans lequel M. Brunel avait été mis en examen, avait été clôturé par un non-lieu en juillet 2023 à la suite de son décès. Aucune autre personne n'a été mise en examen dans ce dossier.

Signalement

Les magistrats se penchent, par ailleurs, sur un signalement du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, pour les faits imputés au diplomate Fabrice Aidan, qui a échangé des dizaines de courriels pendant plusieurs années avec Jeffrey Epstein, selon les documents consultés par l'AFP; sur le recruteur de mannequins Daniel Siad, après une plainte pour viol; sur le chef d'orchestre Frédéric Chaslin après une plainte pour harcèlement sexuel.

Le ministère public a aussi indiqué travailler en coordination avec le Parquet national financier (PNF), qui a de son côté ouvert début février une enquête préliminaire pour 'blanchiment de fraude fiscale aggravée' visant l'ancien ministre de la Culture et désormais ex-président de l'Institut du monde arabe (IMA) Jack Lang et sa fille Caroline Lang, également cités dans les 'Epstein Files'. Enquête dans laquelle l'IMA et le domicile de M. Lang ont été perquisitionnés lundi.

/ATS