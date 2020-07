Paris recommande aux Français de ne pas se rendre en Catalogne

Les masques et les contrôles des voyageurs pour lutter contre le Covid-19 se généralisent en Europe. De son côté, l'OMS se disait vendredi 'inquiète' de la résurgence de l'épidémie dans quelques pays de la région, même si le continent américain reste le plus touché.

La Belgique a battu vendredi un triste record: une fillette de trois ans est morte des suites du Covid-19 il y a quelques jours, ont annoncé les autorités sanitaires, faisant d'elle la plus jeune victime du virus dans ce pays qui connaît une hausse des contaminations, avec 64'847 cas.

En Angleterre, l'obligation de porter le masque dans les magasins et les supermarchés est entrée en vigueur. Même chose dans les supermarchés de Vienne, mais aussi dans les postes, les banques et les centres médicaux.

Vendredi, la branche européenne de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé les pays européens à rester réactifs et lever les restrictions 'avec attention' voire à les réintroduire si besoin. 'La récente résurgence de cas de Covid-19 dans certains pays après l'assouplissement des mesures de distanciation est certainement une cause d'inquiétude', a déclaré à l'AFP une porte-parole. L'Europe totalisait vendredi 207'118 décès pour plus de 3 millions de cas, selon un comptage dressé par l'AFP.

Voyageurs davantage contrôlés

Plusieurs pays de la région ont renforcé les contrôles des voyageurs. Ainsi l'Allemagne a décidé de proposer des tests gratuits aux voyageurs de retour dans le pays, tandis que la France a rendu obligatoires les tests pour les voyageurs arrivant de 16 pays, dont les Etats-Unis et l'Algérie.

Le Premier ministre Jean Castex a également recommandé aux Français d''éviter' de se rendre en Catalogne, dans le nord-est de l'Espagne, alors que la Norvège a de nouveau imposé des restrictions sur les voyages avec l'Espagne, où l'épidémie de Covid-19 repart à la hausse.

Au total, 633'711 personnes sont mortes du Covid-19 dans le monde. Et c'est sur le continent américain que la situation reste la plus préoccupante. Aux Etats-Unis, le cap des 4 millions de cas officiels est désormais dépassé, 1225 nouveaux décès ont été enregistrés vendredi.

Longtemps accusé de déni face à la pandémie, Donald Trump a renoncé à la convention républicaine prévue fin août en Floride. Le président américain a récemment admis une 'hausse inquiétante des cas' dans le sud du pays.

Jair Bolsonaro sans masque

En Amérique latine et aux Caraïbes, le seuil des quatre millions de cas a également été franchi. Le Brésil à lui seul compte désormais plus de 2,2 millions de cas. Cela n'a pas empêché le président brésilien Jair Bolsonaro, contaminé par le coronavirus, de se promener jeudi à moto et de discuter, sans masque, avec des balayeurs près de sa résidence à Brasilia, selon des photos diffusées dans les médias.

A cause de la propagation de l'épidémie, la Bolivie a annoncé le report au 18 octobre des élections générales prévues le 6 septembre.

La situation est particulièrement dramatique en Equateur, où le système sanitaire de la deuxième ville du pays, Arequipa, est totalement saturé. Certaines personnes infectées ont été vues dormant dans des tentes au pied des hôpitaux, d'autres dans leurs voitures, dans l'espoir d'obtenir un lit et d'être soignés.

La peur rôde

Selon la Croix-Rouge, le bilan économique dévastateur de la pandémie risque par ailleurs de déclencher de nouvelles vagues de migrations une fois les frontières rouvertes.

Ailleurs dans le monde, les chiffres continuent aussi à progresser. En Inde, 740 nouveaux décès attribués au Covid-19 ont été recensés en 24 heures, selon un bilan officiel vendredi. Avec 30'000 décès, le pays devient le sixième comptant le plus de morts, derrière les Etats-Unis, le Brésil, la Grande-Bretagne, le Mexique et l'Italie.

Plusieurs pays ont eux choisi d'imposer à nouveau des mesures de confinement partiel. Les quelque 10 millions d'habitants de Tokyo ont ainsi été invités à rester chez eux depuis jeudi, premier jour d'un long week-end férié au Japon.

Et en Afrique du Sud, les écoles publiques ont refermé leurs portes pour un mois, dans ce pays qui a connu une hausse de près de 60% du nombre total de décès naturels au cours des dernières semaines.

/ATS