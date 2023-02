Paris « tend la main » aux Corses, 25 ans après la mort du préfet

Lundi, un quart de siècle après l'assassinat du préfet Claude Erignac, le gouvernement français a 'tendu la main' aux insulaires. 'Il est temps d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la Corse', a déclaré le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin.

Le soir du 6 février 1998, Claude Erignac décédait sous les balles d'un tueur qui lui avait tiré dans le dos, dans la rue, alors qu'il se rendait à pied au théâtre.

Lundi, Gérald Darmanin venu présider les commémorations à Ajaccio, sur le lieu du crime devenu place du souvenir, a estimé qu''il est temps d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la Corse', de 'construire durablement la paix'.

'Les morts nous regardent'

L'île méditerranéenne connaît des rapports compliqués avec les gouvernements français et compte depuis des décennies des mouvements nationalistes et des groupes clandestins. Ces derniers réclament davantage d'autonomie et pour certains l'indépendance. Les nationalistes sont à la tête des instances de l'île depuis 2015.

Le gouvernement 'tend la main aux innombrables Corses de bonne volonté, épris de paix et de fraternité' pour 'tracer ensemble' une 'route institutionnelle, économique, culturelle' et 'pour la cause de la paix', a-t-il ajouté. 'Travaillons ensemble', a lancé le ministre car 'les morts nous regardent'.

Claude Erignac a été le seul préfet assassiné en France depuis la Seconde Guerre mondiale. Juste après sa mort, des dizaines de milliers de Corses avaient exprimé leur effroi lors des plus grandes manifestations jamais organisées à Ajaccio et Bastia.

Famille Erignac reçue à l'Elysée

Trois hommes ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité pour cet assassinat: Pierre Alessandri, Alain Ferrandi et Yvan Colonna. Détenu à la prison d'Arles, dans le sud de la France, le militant nationaliste Yvan Colonna a été victime de l'agression d'un codétenu le 2 mars 2022, à laquelle il a succombé le 21 mars. Un événement qui a provoqué des semaines de manifestations violentes sur l'île.

Depuis, un cycle de discussions sur l'avenir de l'île 'à vocation historique' s'est ouvert cet été mais était grippé autour des refus répétés d'octroi de semi-liberté à Alain Ferrandi et Pierre Alessandri, libérables depuis 2017.

Sur la place Erignac, où se dressent désormais un olivier et l'inscription '1 homme, 1 place', le ministre de l'Intérieur a rendu hommage à l'homme 'lumineux, droit et intègre' devant un parterre d'élus et de personnalités. Au même moment à Paris, le président Emmanuel Macron recevait la famille Erignac.

/ATS