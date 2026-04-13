Parlementaires suisses en Hongrie: des élections « équitables »

Selon l'observatrice électorale suisse Sibel Arslan, les élections qui se sont tenues dimanche en Hongrie ont été 'très bien organisées, très calmes et très pacifiques'. Roland Rino Büchel a lui aussi parlé d''élections équitables' et d''un déroulement irréprochable'.

'Le résultat du référendum est clair et il n'y a aucun doute quant à l'équité du scrutin', a déclaré lundi M. Büchel à Keystone-ATS. Le conseiller national UDC de Saint-Gall a participé en Hongrie à une mission d'observation du Conseil de l'Europe. Ses observations ont été confirmées lundi matin lors d'une réunion de débriefing avec d'autres observateurs.

Là où elle a pu observer les élections, celles-ci se sont déroulées de manière 'très équitable', a remarqué Mme Arslan. La conseillère nationale bâloise verte a également pris part à la mission.

Lundi après-midi, le Conseil de l'Europe et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) présenteront les premiers résultats de leurs missions respectives.

/ATS