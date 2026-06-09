Périscolaire à Paris: 132 animateurs suspendus en 2026

La Ville de Paris a suspendu 132 animateurs en 2026, dont 52 pour 'suspicion de violences sexuelles ou sexistes', a annoncé mardi le maire Emmanuel Grégoire. Il a lancé une commission d'enquête indépendante sur le sujet.

'Ces suspensions font systématiquement l'objet de l'arsenal de déclenchement d'enquêtes administratives, de saisines du parquet', a souligné le nouveau maire socialiste de Paris, en marge de la visite d'une école.

Emmanuel Grégoire, qui avait déjà promis en avril un plan d'action à 20 millions d'euros, a par ailleurs annoncé mardi le lancement d'une 'commission d'enquête indépendante' sur ce sujet, confiée à un ancien juge des enfants.

'C'est un garant de compétence, d'indépendance et d'autorité morale', s'est félicité M. Grégoire, expliquant que le périmètre de la commission correspond au périscolaire des écoles parisiennes.

'Je veux comprendre ce qui peut encore défaillir dans l'organisation actuelle et tirer l'enseignement de tout ce qui s'est passé', a-t-il ajouté.

Emmanuel Grégoire, qui a fait du périscolaire la 'priorité absolue' de son début de mandat, a annoncé en avril un plan d'action à 20 millions d'euros, qui promet une 'tolérance zéro' en cas de suspicion, un audit 'indépendant' et des mesures pour rendre moins précaire la filière de l'animation.

Une 'convention citoyenne sur la protection et les temps de l'enfant' doit en outre remettre ses conclusions fin juin.

/ATS