Plastique: « étape critique » selon le président des négociations

Le président des négociations à Genève pour un accord international contre la pollution plastique affirme que les discussions ont atteint une 'étape critique'. 'Nous n'avons pas obtenu suffisamment d'avancées', a dit samedi Luis Vayas Valdivieso lors d'une plénière.

Quatre jours après le début de la nouvelle série de négociations, l'ambassadeur équatorien est contraint de sonner l'alerte. 'Un vrai effort est requis pour notre objectif commun', a-t-il insisté devant les représentants des différents Etats.

Il a déploré que certaines délégations aient ajouté de nouvelles demandes dans certains projets de texte. 'Nous avons eu deux ans et demi de possibilités pour les délégations de faire des propositions', a-t-il dit. 'Il n'y a plus de temps' pour relayer des opinions déjà établies, a-t-il affirmé, alors que les discussions sont prévues jusqu'à jeudi prochain.

Avant cette plénière, des dizaines d'observateurs avaient accueilli les délégués avec une haie de solidarité, brandissant des pancartes appelant à débloquer la situation.

