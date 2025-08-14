Plastique: les discussions se prolongent dans la confusion à Genève

Les 185 Etats réunis à Genève pour tenter d'arracher un accord international contre la pollution plastique n'ont pas encore abdiqué. Les discussions se poursuivront vendredi, a annoncé tard jeudi le président des négociations. Elles devaient continuer dans la nuit.

Luis Vayas Valdivieso a été obligé d'ouvrir une plénière avant le délai de minuit pour annoncer, dans une confusion totale, que les pourparlers continueraient vendredi. La prochaine réunion sous ce format aura lieu 'à une heure à établir', a-t-il ajouté avant de quitter précipitamment la salle.

Cette scène a provoqué une énorme confusion parmi les délégations. Certaines ignoraient si les pourparlers se poursuivraient dans la nuit en petits groupes ou non. La plupart ont fini par quitter le Palais des Nations, mais un bon quart est resté longuement dans la salle.

Auparavant, un attroupement entourait le ministre danois de l'environnement Magnus Heunicke, dont le pays préside l'UE. Certains délégués relayaient leur incompréhension. 'Je n'ai jamais vu cela', glissait à Keystone-ATS une représentante d'un pays ambitieux. Plus tard, des sources convergentes ont annoncé une réunion des chefs de délégation à 02h00 ou peut-être 03h00.

Exaspérés par le président

Les critiques s'accumulent sur le mode opératoire de M. Valdivieso. Des ONG parlent d''insulte' à la société civile. Certains délégués sud-américains ne cachent plus leur agacement contre cet ambassadeur équatorien qui avait provoqué une énorme colère chez la plupart des pays en présentant un projet de texte révisé peu ambitieux mercredi. Du conseiller fédéral Albert Rösti au président français Emmanuel Macron en passant par de nombreux pays en développement, celui-ci a été considéré comme 'inacceptable'.

Les Etats ambitieux et les pays pétroliers ne sont toujours pas tombés d'accord sur un possible traité. Certains parmi les premiers veulent toujours des règles contraignantes sur la production de plastique. Inacceptable pour les seconds.

Selon des sources convergentes, les discussions devraient s'arrêter au plus tard vendredi en fin d'après-midi. La Suisse, qui souhaiterait à l'avenir accueillir le secrétariat en cas de traité, estime qu'il ne serait 'pas acceptable' de repartir de Genève sans résultat.

Elle veut désormais un accord resserré sur une amélioration de la production, sans objectif de réduction, et un contrôle ou au moins une surveillance des produits problématiques. De même qu'un mécanisme de financement du soutien aux pays en développement.

'A la fin, ce sont les grands pays, les grands producteurs qui seront décifs', admet M. Rösti. Il n'exclut pas le scénario d'un vote s'il permet de 'régler le problème'. Mais il préférerait un consensus.

Demande lancée par les ONG

Les acteurs du sud et les représentants des collecteurs de déchets, qui ramassent environ 60% du plastique après son utilisation dans le monde, souhaitent de leur côté être entendus. Les premiers veulent aussi un accord contraignant sur la production, alors que les seconds souhaitent être accompagnés dans les changements qu'ils devront mener.

Jeudi soir, des dizaines de représentants de la société civile s'étaient rassemblés devant la salle plénière. 'Un traité faible est un échec pour le monde', ont-ils scandé, alors qu'un délégué panaméen a rappelé que 'ce pourrait être notre dernière chance d'un cadre mondial' contre la pollution plastique.

En près de 25 ans, la consommation de ce matériau a plus que doublé et s'établissait, selon les estimations pour 2024, à 500 millions de tonnes, dont près de 400 millions finissent en déchets. Si la situation n'est pas stabilisée, elle sera multipliée encore par trois d'ici 2060, au-delà de 1,2 milliard de tonnes. Tout comme les déchets, à plus d'un milliard de tonnes.

Selon Greenpeace, la Suisse arrive en deuxième position dans le classement des pays avec la proportion de population à risque la plus élevée. Plus de 10% des habitants, soit 973'000 personnes, se trouvent à moins de 10 km d'un site de production lié au plastique. Et des experts estiment les coûts annuels de santé liés à la pollution plastique dans le monde à au moins 1500 milliards de dollars.

/ATS