Plus de 100'000 Ukrainiens privés de chauffage après une frappe

Le président ukrainien Volodmyr Zelensky a affirmé que plus de 100'000 personnes étaient privées de chauffage dans la ville portuaire de Mikolaïv (sud). Ce après une frappe de drones russes dimanche sur une infrastructure énergétique.

'Ceux qui veulent restaurer la paix et se préparent à des négociations ne font pas ça', a accusé M. Zelensky, en précisant que des équipes travaillaient 'activement' pour rétablir le chauffage à Mikolaïv. Il a appelé les alliés de Kiev à avoir une 'réaction forte' et à 'travailler ensemble' pour 'forcer la Russie à la paix'.

Le Premier ministre ukrainien, Denys Chmygal, a lui précisé que les drones russes avaient endommagé la centrale thermique de Mikolaïv pendant la nuit. 'Cela a été accompli délibérément pour laisser les gens sans chauffage par des températures négatives et créer une catastrophe humanitaire', a-t-il fustigé.

Plus tôt, le gouverneur de la région, Vitali Kim, avait déclaré que l'attaque avait causé sur le site un incendie, rapidement maitrisé par les pompiers. Selon lui, un homme de 64 ans a été blessé lors du bombardement et hospitalisé, et cinq bâtiments résidentiels endommagés par la chute de débris et le souffle de l'explosion.

La Russie mène très régulièrement des bombardements sur des infrastructures énergétiques ukrainiennes, causant des coupures d'électricité, de gaz et de chauffage. Moscou dément et assure ne viser que des structures alimentant l'armée ukrainienne.

Dans un message distinct, M. Zelensky a affirmé dimanche que la Russie avait lancé, pendant la semaine écoulée, près de 1220 bombes aériennes sur l'Ukraine, plus de 850 drones et 40 missiles. En retour, Kiev mène des frappes de drones en Russie, sur des usines, des dépôts de carburant et des sites militaires en Russie, parfois très loin de sa frontière.

/ATS