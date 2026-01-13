Plus de 100 d'enfants ont été tués depuis le cessez-le-feu à Gaza

Plus de 100 enfants ont été tués depuis le cessez-le-feu établi en octobre dans la bande de Gaza. Ils s'ajoutent à ceux qui sont décédés en raison des conditions en plein hiver, a affirmé mardi un porte-parole du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF).

Les bombardements ont 'diminué' mais ils n'ont pas 'arrêté', a-t-il dit à la presse à Genève depuis le territoire palestinien. Des attaques aériennes, des tirs de tanks et des offensives de drones sont notamment en cause. Quelques cas de restes explosifs de guerre ont aussi été observés.

La situation 'reste suffocante' pour les enfants de ce territoire, ajoute le porte-parole. Parmi les victimes, 40% sont des filles. 'Le nombre total est probablement plus élevé', estime le responsable de l'UNICEF. Des centaines d'enfants ont également été blessés.

Malgré des 'avancées' dans l'acheminement de l'aide depuis le cessez-le-feu, notamment sur les questions de santé, les conditions restent difficiles. 'La famine diminue', mais l'assistance n'est toujours pas satisfaisante, dit le porte-parole.

L'agence onusienne dénonce aussi l'interdiction d'accès de dizaines d'ONG internationales par Israël dès février. Cette restriction arrive 'au moment où nous avons tant à faire', ajoute le porte-parole.

/ATS