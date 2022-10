Plus de 1100 migrants secourus en mer, deux corps récupérés

Les gardes-côtes italiens ont annoncé mercredi dans un communiqué avoir secouru plus de 1000 personnes à bord de deux embarcations entre mardi soir et mercredi matin en Méditerranée. Dans le même temps, deux cadavres ont été retrouvés.

Les opérations de secours concernaient deux navires en difficulté qui avaient été signalés mardi par l'ONG Alarm Phone.

Selon l'ONG, les deux bateaux sont partis ensemble des côtes libyennes.

'On nous a dit que l'un transportait environ 700 personnes, le second environ 650. Il semblerait qu'une personne soit morte et que les moteurs ne fonctionnaient plus', avait précisé Alarm Phone, estimant qu''une énorme opération de sauvetage est nécessaire'.

Selon les gardes-côtes italiens, la première embarcation en difficulté a été secourue par leur navire Diciotti qui a récupéré 416 personnes tandis qu'un patrouilleur espagnol de la mission Frontex en a récupéré 78 autres.

La deuxième embarcation a également fait l'objet d'un sauvetage pendant la nuit et quatre unités des gardes-côtes italiens ont secouru un total de 663 personnes et retrouvé deux corps sans vie.

Interdire les entrées

La cheffe du parti post-fasciste Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a déclaré que son gouvernement voulait 'arrêter les départs illégaux (d'Afrique, ndlr) et mettre un terme à la traite d'êtres humains', dans son premier discours de politique générale mardi.

Son nouveau ministre de l'Intérieur, Matteo Piantedosi, a déclaré le même jour qu'il pourrait empêcher les navires des ONG, avec les migrants secourus à leur bord, de se rendre en Italie, relançant une politique controversée amorcée en 2019 par Matteo Salvini, le chef de la Ligue anti-migrants et vice-Premier ministre dans le gouvernement Meloni.

Selon M. Piantedosi, les activités de ces bateaux ne sont 'pas conformes à l'esprit des règles européennes et italiennes' en matière de sécurité des frontières. Il a ajouté qu'il envisageait d'interdire leur entrée dans les eaux italiennes.

SOS Méditerranée

De son côté, un peu plus tôt mercredi, l'ONG SOS Méditerranée a annoncé que Le navire Ocean Viking a porté secours mardi à 73 migrants lors de deux sauvetages consécutifs dans les eaux internationales au large de la Libye. Au total, 146 rescapés sont montés à bord du navire depuis le week-end, a annoncé mercredi l'ONG SOS Méditerranée.

Les équipes de l'ONG ont d'abord porté secours à 33 personnes, parmi lesquelles quatre mineurs (dont deux non accompagnés), qui étaient à bord 'd'une embarcation en bois impropre à la navigation et surpeuplée', a indiqué dans un communiqué SOS Méditerranée, dont le siège se trouve à Marseille.

Peu de temps après, l'Ocean Viking a secouru 40 personnes (dont dix femmes, neuf mineurs non accompagnés et trois enfants de moins de quatre ans) à bord 'd'une embarcation en fibre de verre à la dérive et qui prenait dangereusement de la gîte', a ajouté l'ONG.

Ces deux nouveaux sauvetages, après deux précédentes opérations au cours du week-end, portent à 146 le nombre total de rescapés pris en charge à bord de l'Ocean Viking par les équipes de SOS Méditerranée et de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FIRC).

Centaines de disparitions

Depuis le début de l'année, 1762 migrants ont disparu en Méditerranée, dont 1295 en Méditerranée centrale, la route migratoire la plus dangereuse au monde, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). L'agence onusienne a estimé le nombre de morts et de disparus en 2021 à 2062 en Méditerranée, dont 1567 pour la seule Méditerranée centrale.

Chaque année, des milliers de personnes fuyant conflits ou pauvreté tentent de rejoindre l'Europe en traversant la Méditerranée à partir de la Libye, dont les côtes sont distantes de quelque 300 km de l'Italie.

