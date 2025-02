Plus de 150 dauphins s'échouent sur une plage de Tasmanie

Plus de 150 dauphins se sont échoués sur une plage de l'île australienne de Tasmanie, ont annoncé des agents de protection de l'environnement. Plusieurs dizaines de ces cétacés eux sont morts.

'Environ 90' de ces 157 spécimens étaient vivants mercredi matin, selon ces membres du département de l'environnement local, indiquant qu'il semblait s'agir d'un banc de fausses orques, des gros dauphins prédateurs.

Ces cétacés se sont échoués en l'espace de 48 heures près d'Arthur River, une localité peu peuplée du nord-ouest de la Tasmanie, île située au sud-est de l'Australie. Sur des photographies diffusées par les autorités, des dizaines de dauphins d'un noir brillant apparaissent étendus sur le sable le long d'une plage à marée basse.

Sauvetage complexe

L'opération de secours 'est complexe à cause de l'inaccessibilité du site, des conditions océaniques et de la difficulté à acheminer un équipement spécialisé dans ce lieu reculé', a expliqué le département dans un communiqué.

Un agent local de protection de la faune sauvage, a indiqué qu'il serait difficile de remettre à l'eau les cétacés encore en vie, ceux-ci pouvant peser plus d'une tonne. Lorsque des animaux s'échouent, 'l'euthanasie est une option pour réduire au maximum les souffrances et nous avons des vétérinaires sur place pour aider à la prise de décisions éclairées si cela est jugé nécessaire'.

Les fausses orques peuvent mesurer jusqu'à six mètres de long. Comme d'autres delphinidés, ces cétacés également appelés faux épaulards sont des animaux grégaires qui forment souvent des bancs de 50 individus ou plus.

Des échouements massifs de cétacés sont de plus en plus fréquemment constatés à travers le monde, un phénomène dont les causes n'ont pas été scientifiquement établies à ce jour, mais qui pourrait être lié à l'activité humaine.

/ATS