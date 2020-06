Plus de 2 millions de cas de Covid-19 en Amérique latine

Plus de deux millions de cas de Covid-19 ont été recensés en Amérique latine et aux Caraïbes depuis le début de la pandémie, selon un bilan établi samedi par l'AFP. La moitié d'entre eux se trouvent au Brésil, où le nouveau coronavirus a fait près de 50'000 morts.

Le Brésil comptait samedi 1'067'579 contaminations et 49'976 décès. Il est le deuxième pays le plus lourdement frappé au monde après les Etats-Unis. Le Mexique a enregistré plus de 170'000 contaminations. Il est le deuxième pays latino-américain le plus touché avec 20'349 décès.

Devant la progression de la propagation du virus, les autorités de la ville de Mexico, qui avaient prévu pour lundi prochain la réouverture dans la capitale des marchés, des restaurants et d'autres commerces, ont prolongé leur fermeture d'une semaine.

Au Chili, les autorités ont additionné samedi plus de 4000 morts au bilan des victimes du Covid-19 dans le pays, portant le total à 7144 décès après l'ajout de morts 'probables', des malades qui n'avaient pas été testés. Les cas confirmés de contamination sont au nombre de 236'748.

Et le Pérou a dépassé samedi les 250'000 cas de Covid-19 et compte 7861 morts, avec 201 nouveaux décès au cours des dernières 24 heures.

/ATS