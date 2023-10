Plus de 200 civils israéliens ont été tués, dénonce Tsahal

Plus de 200 civils ont été massacrés en Israël samedi, affirme l'armée israélienne en soirée. Tsahal impute ces attaques aux 'terroristes du Hamas'.

'Les terroristes se sont déchaînés et se sont introduits dans des maisons, ils ont massacré des civils', écrit l'armée sur son compte X (ex-twitter). Au total, l'armée fait état de 'plus de 200 morts' et 'plus de 1000 blessés' depuis 06h00 (05h00 suisses).

Jusqu'à présent, les autorités israéliennes faisaient état de quelque 80 morts et plusieurs centaines de blessés. En face, les Palestiniens évoquent 232 morts et 1700 blessés dans leur camp.

/ATS