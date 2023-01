Plus de 360 millions de chrétiens « persécutés » dans le monde

Plus de 360 millions de chrétiens ont été 'fortement persécutés et discriminés' en raison de leur foi dans le monde en 2022. La Corée du Nord est le pire pays pour les chrétiens, selon un rapport de l'ONG Portes ouvertes publié mercredi.

Cette ONG protestante publie chaque année un 'index mondial' de la persécution des chrétiens, recensant toutes les atteintes, allant de l''oppression quotidienne discrète' aux 'violences les plus extrêmes'.

Entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022, ce sont 'plus de 360 millions' de catholiques, orthodoxes, protestants, baptistes, évangéliques, pentecôtistes, etc., de 76 pays qui ont été 'fortement persécutés dans le monde, soit un chrétien sur sept', a affirmé Patrick Victor, directeur de Portes ouvertes France, lors d'un point presse mardi.

Un nombre identique à l'année 2022. Mais depuis trente ans, 'la persécution s'est étendue' avec aujourd'hui '76 pays à persécution forte contre 40' recensés dans le premier index de l'ONG en 1993, a souligné Guillaume Guennec, responsable du plaidoyer. En outre, 'la persécution s'intensifie dans les pays concernés', a-t-il ajouté.

En 2022, 5621 chrétiens ont été tués, contre 5898 l'année précédente.

L'ONG a aussi comptabilisé '4542 chrétiens détenus' (dont 1750 en Inde), contre 4277 l'année précédente, et '5259 chrétiens kidnappés' (dont 4726 au Nigeria), contre 3829.

Le nombre total d'églises fermées, attaquées, détruites s'établit à 2110, en baisse (5110 en 2021).

La Corée du Nord détrône l'Afghanistan

Toutes persécutions confondues, la Corée du Nord est passée en tête de ce classement annuel, détrônant l'Afghanistan. Suivent la Somalie, puis le Yémen, l'Erythrée, la Libye, le Nigeria, le Pakistan, l'Iran, l'Afghanistan et le Soudan.

En Corée du Nord, une loi adoptée en 2020 stipule 'qu'être chrétien ou posséder une bible est un grave délit sévèrement puni', selon Portes ouvertes. 'Beaucoup d'églises secrètes ont été découvertes, des chrétiens arrêtés, envoyés en camps de prisonniers politiques ou exécutés', selon M. Victor.

Sur les trente dernières années, trois tendances sont constatées.

'Le continent africain est marqué par une montée en puissance de l'extrémisme islamique', avec 26 pays à persécution forte contre sept en 1993.

En outre, 'les chrétiens sont souvent les victimes du nationalisme religieux ou idéologique', ajoute l'ONG, citant la Chine, depuis 2017, ou encore l'Inde, avec une 'explosion des violences' contre les chrétiens et les musulmans depuis 2014.

Enfin, l'organisation déplore 'l'exode chrétien' au Moyen-Orient: 'les exactions de (l'organisation) Etat islamique ont encouragé les chrétiens à fuir l'Irak et la Syrie'.

Portes ouvertes, partenaire d'Open Doors international, existe en France depuis 1976.

/ATS