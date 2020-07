Plus de 39'000 nouveaux cas de Covid-19 aux Etats-Unis

Des hôpitaux au bord de la saturation et des élus qui tirent la sonnette d'alarme: la flambée des cas de coronavirus se poursuit sans trêve aux Etats-Unis. Rien que dimanche, le pays a enregistré 39'379 nouveaux cas de Covid-19, selon l'université Johns-Hopkins.

Les Etats-Unis, qui célébraient ce week-end leur fête nationale, comptabilisent depuis plus d'une semaine des nombres d'infections records, bien que le président américain Donald Trump continue de minimiser la crise, assurant qu'elle était 'sur le point' de s'achever.

Avec les 39'379 cas de dimanche, le nombre total de personnes contaminées par le SARS-CoV-2 s'élève désormais à 2'876'143 aux Etats-Unis. Le pays a aussi enregistré dimanche 234 nouveaux décès, soit un total de 129'891 morts.

Le nombre quotidien de contaminations avait atteint un record de 57'683 cas samedi. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché au monde par la maladie à coronavirus 2019 (Covid-19), tant par le nombre de cas que par celui des décès.

Trump est 'dangereux'

Ne cachant pas son exaspération, le maire démocrate de la ville texane d'Austin, Steve Adler, a qualifié le ton du président de 'dangereux' pour les habitants de sa ville, dont les services de réanimation risquent d'être débordés 'd'ici à dix jours'. 'Si nous n'infléchissons pas la trajectoire, nos hôpitaux pourraient être surchargés dans deux semaines', a-t-il déclaré sur CNN.

La maire de la ville de Phoenix, Kate Gallego, a abondé dans son sens: 'Nous avons rouvert beaucoup trop tôt en Arizona', a-t-elle déploré, plaidant pour un nouveau confinement de la population.

10'000 morts au Chili

La tendance demeure également inquiétante dans plusieurs pays d'Amérique latine. Le Chili a annoncé dimanche avoir franchi le seuil des 10'000 morts et la Colombie celui des 4000 décès. Au Pérou, le nombre de personnes contaminées dépasse les 300'000, dont plus de 3600 nouveaux cas au cours des 24 dernières heures.

Le ministre bolivien de la santé Eidy Roca a été hospitalisé pour des 'complications dues au Covid-19'. Quant au Mexique, il est devenu samedi le cinquième pays le plus endeuillé au monde, avec 30'366 décès.

Selon un bilan établi dimanche à 21h00 par l'AFP à partir de sources officielles, le nouveau coronavirus a fait au moins 531'789 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie à la fin décembre,

Plus de onze millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de la pandémie, dont un peu plus de la moitié sont aujourd'hui considérés comme guéris.

/ATS