Plus de 4 millions de cas de Covid-19 déclarés dans le monde

Plus de 4 millions de cas de nouveau coronavirus ont été officiellement déclarés dans le monde, dont plus des trois quarts en Europe et aux Etats-Unis, selon un comptage réalisé par l'AFP. Le nombre de décès atteint 277'127.

Au moins 4'001'437 cas d'infection ont été recensés. L'Europe est le continent le plus touché avec 1'708'648 cas de Covid-19 et 155'074 décès, devant les Etats-Unis (1'305'544 cas, dont 78'320 décès).

Le nombre de cas, diagnostiqués à partir de sources officielles samedi à 23h45, ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas graves.

Dix mille morts au Brésil

Le Brésil, le pays le plus touché d'Amérique latine par la pandémie, a franchi le seuil des 10'000 morts et des 150'000 cas de coronavirus, selon les chiffres communiqués samedi par le ministère de la santé.

Les autorités ont enregistré 10'627 décès et 155'939 cas confirmés de contamination au Covid-19, des chiffres qui toutefois, selon la communauté scientifique, pourraient être 15, voire 20 fois plus élevés en réalité, le Brésil pratiquant très peu de tests.

Au rythme élevé où progresse le Covid-19, le pays de 210 millions d'habitants pourrait être en juin le nouvel épicentre de la pandémie. Samedi soir, 730 décès supplémentaires avaient été enregistrés en 24 heures, un chiffre proche du record quotidien établi la veille (751). Par ailleurs, 10'701 nouveaux cas ont été confirmés en une journée.

/ATS