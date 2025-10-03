Plus de 50'000 civils tués ou blessés en Ukraine vérifiés par l'ONU

Plus de 50'000 civils ont été tués ou blessés depuis le début du conflit en Ukraine, selon ...
Plus de 50'000 civils tués ou blessés en Ukraine vérifiés par l'ONU

Plus de 50'000 civils tués ou blessés en Ukraine vérifiés par l'ONU

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Plus de 50'000 civils ont été tués ou blessés depuis le début du conflit en Ukraine, selon l'ONU. Vendredi à Genève, le Haut commissaire aux droits de l'homme Volker Türk a alerté sur 'une étape encore plus dangereuse et mortelle' pour la population.

Le chiffre que l'ONU peut authentifier est probablement bien inférieur au total, admet régulièrement le Haut-Commissariat. Parmi les dizaines de milliers de personnes affectées, plus de 3000 sont des enfants, a ajouté le responsable onusien devant le Conseil des droits de l'homme.

Dans certains territoires près de la ligne de front, 'presque toutes les habitations ont été détruites ou endommagées', a insisté l'Autrichien. Il a rappelé que la Russie avait mené l'attaque aérienne la plus importante depuis le début de la guerre il y a quelques semaines, avec plus de 820 munitions, dont la quasi totalité étaient des drones de longue portée.

Le mois de juillet a été le plus meurtrier depuis le début de la guerre pour les civils.

/ATS
 

Actualités suivantes

Typhon Bualoi au Vietnam: le bilan monte à 51 morts

Typhon Bualoi au Vietnam: le bilan monte à 51 morts

Monde    Actualisé le 03.10.2025 - 09:57

Flottille pour Gaza: un dernier bateau encore en route

Flottille pour Gaza: un dernier bateau encore en route

Monde    Actualisé le 03.10.2025 - 06:15

Environ 560 victimes des drones policiers en Haïti

Environ 560 victimes des drones policiers en Haïti

Monde    Actualisé le 02.10.2025 - 16:51

Ecole effondrée en Indonésie: plus aucun signe de vie

Ecole effondrée en Indonésie: plus aucun signe de vie

Monde    Actualisé le 02.10.2025 - 12:15

Articles les plus lus

Philippines: le bilan du séisme porté à 72 morts

Philippines: le bilan du séisme porté à 72 morts

Monde    Actualisé le 02.10.2025 - 06:45

Ecole effondrée en Indonésie: plus aucun signe de vie

Ecole effondrée en Indonésie: plus aucun signe de vie

Monde    Actualisé le 02.10.2025 - 12:15

Environ 560 victimes des drones policiers en Haïti

Environ 560 victimes des drones policiers en Haïti

Monde    Actualisé le 02.10.2025 - 16:51

Flottille pour Gaza: un dernier bateau encore en route

Flottille pour Gaza: un dernier bateau encore en route

Monde    Actualisé le 03.10.2025 - 06:15

La flottille dit poursuivre sa route vers Gaza

La flottille dit poursuivre sa route vers Gaza

Monde    Actualisé le 02.10.2025 - 05:59

Philippines: le bilan du séisme porté à 72 morts

Philippines: le bilan du séisme porté à 72 morts

Monde    Actualisé le 02.10.2025 - 06:45

Ecole effondrée en Indonésie: plus aucun signe de vie

Ecole effondrée en Indonésie: plus aucun signe de vie

Monde    Actualisé le 02.10.2025 - 12:15

Environ 560 victimes des drones policiers en Haïti

Environ 560 victimes des drones policiers en Haïti

Monde    Actualisé le 02.10.2025 - 16:51

La célèbre primatologue Jane Goodall est morte à 91 ans

La célèbre primatologue Jane Goodall est morte à 91 ans

Monde    Actualisé le 01.10.2025 - 21:11

Australie: la meurtrière aux champignons vénéneux va faire appel

Australie: la meurtrière aux champignons vénéneux va faire appel

Monde    Actualisé le 02.10.2025 - 04:55

La flottille dit poursuivre sa route vers Gaza

La flottille dit poursuivre sa route vers Gaza

Monde    Actualisé le 02.10.2025 - 05:59

Philippines: le bilan du séisme porté à 72 morts

Philippines: le bilan du séisme porté à 72 morts

Monde    Actualisé le 02.10.2025 - 06:45