Plus de 60 pays à la conférence sur la reconstruction de l'Ukraine

Des responsables de plus de 60 pays, dont de Suisse, et des centaines de dirigeants de grandes entreprises sont attendus la semaine prochaine à Londres pour la deuxième conférence internationale sur la reconstruction de l'Ukraine. La réunion a lieu mercredi et jeudi.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky interviendra par visioconférence, a annoncé samedi le gouvernement britannique. Cette conférence sur la reconstruction est la deuxième à être organisée depuis le début de la guerre en Ukraine, après celle qui s'est tenue l'an dernier à Lugano, en Suisse.

Parmi les responsables politiques attendus figurent la présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen ou encore le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken. Des ONG seront également présentes.

La Banque mondiale a évalué à 14 milliards de dollars les besoins immédiats de l'Ukraine pour réparer les dégâts causés par les combats. Mais le redressement de l'économie du pays coûtera 441 milliards. L'enjeu de la conférence est aussi de mobiliser le secteur privé.

/ATS