Plusieurs centaines de manifestants arrêtés mercredi au Bélarus

Le ministère bélarusse de l'Intérieur a annoncé jeudi avoir arrêté encore 700 personnes la veille, quatrième jour d'une contestation post-électorale violemment réprimée. Le total des arrestations se porte à au moins 6700.

'Les troubles dans le pays ont perdu de leur caractère massif', a cependant jugé le service de presse du ministère sur son compte Telegram, 'mais le niveau d'agressivité à l'égard des forces de l'ordre reste élevé'. Depuis dimanche soir, la police use de grenades assourdissantes et de balles en caoutchouc contre les protestataires et au moins 250 blessés ont été admis à l'hôpital et deux décès ont été recensés.

