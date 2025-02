Pour Trump, les Palestiniens « adoreraient » quitter Gaza

Le président américain Donald Trump persiste et signe: les Palestiniens 'adoreraient quitter' la bande de Gaza dévastée, a-t-il lancé mardi en recevant le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou. 'On ne peut pas y vivre', a-t-il lancé au côté de M. Netanyahou.

Le président américain, qui a parlé de faire 'le ménage' dans le territoire palestinien ravagé par quinze mois de guerre, a estimé que les Palestiniens vivaient 'en enfer' et seraient 'ravis' d'aller ailleurs s'ils en avaient la possibilité, évoquant un 'chantier de démolition'.

'J'espère que nous pourrons faire quelque chose de vraiment bien, de vraiment bon, où ils ne voudront pas revenir', a encore déclaré M. Trump. 'Pourquoi voudraient-ils revenir? Cet endroit a été un véritable enfer'.

Un dirigeant du Hamas, Sami Abu Zuhri, a fustigé les déclarations de Donald Trump, estimant qu'elles étaient une 'recette pour créer le chaos' au Proche-Orient.

L'émissaire de Donald Trump pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, avait jugé auparavant que le territoire palestinien serait inhabitable pendant des années, semblant mettre en doute la faisabilité de la troisième phase de l'accord de trêve, celle de la reconstruction de Gaza en cinq ans.

Trêve discutée

Après avoir vanté son rôle dans l'accord, Donald Trump devait presser son allié de respecter le cessez-le-feu en vigueur depuis le 19 janvier pour une première phase de six semaines, mais dont les prochaines étapes restent incertaines.

Le Hamas a annoncé mardi que 'les contacts et négociations pour la deuxième phase' du cessez-le-feu avaient 'commencé'. Israël avait annoncé plus tôt qu'il enverrait 'en fin de semaine' une délégation au Qatar, l'un des trois pays médiateurs avec les Etats-Unis et l'Egypte, pour discuter de la poursuite de la trêve.

Interrogé par l'AFP sur son optimisme quant au passage à cette deuxième phase, M. Netanyahou a déclaré: 'Nous allons essayer'.

'C'est l'une des choses dont nous allons parler. Quand Israël et les Etats-Unis travaillent ensemble et que le président Trump et moi travaillons ensemble, les chances augmentent beaucoup', a-t-il dit.

Donald Trump a suscité récemment une vague d'indignation internationale en proposant de faire 'tout simplement le ménage' dans la bande de Gaza et de transférer ses habitants dans des lieux 'plus sûrs' comme l'Egypte ou la Jordanie. Ces deux pays se sont opposés à ce plan.

/ATS