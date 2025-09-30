Prague limite l'entrée des Russes en République tchèque

Le gouvernement tchèque a déclaré mardi vouloir montrer l'exemple en devenant le premier de ...
Prague limite l'entrée des Russes en République tchèque

Prague limite l'entrée des Russes en République tchèque

Photo: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER

Le gouvernement tchèque a déclaré mardi vouloir montrer l'exemple en devenant le premier de l'UE à limiter, avec effet immédiat, l'entrée sur son territoire à des Russes avec passeports diplomatiques ou visas d'affaires. Il a invoqué des préoccupations de sécurité.

Cette mesure s'appliquera aux aéroports dans le pays. Les ressortissants russes accrédités auprès de l'ambassade à Prague resteront autorisés à entrer, a précisé le ministère tchèque des Affaires étrangères.

'Nous sommes les seuls à le faire aujourd'hui', a déclaré à l'AFP le porte-parole du ministère tchèque des Affaires étrangères Daniel Drake, ce qui 'devrait inspirer d'autres pays et compléter les sanctions européennes à venir ', estime-t-il.

'Ce n'est pas l'idéal', a déclaré aux journalistes le ministre des Affaires étrangères Jan Lipavsky, mais cela 'permettra de résoudre notre problème de sécurité, car le réseau diplomatique russe dissimule des agents qui la mettent en danger'.

/ATS
 

Actualités suivantes

Réponse du Hamas attendue après l'annonce du plan Trump pour Gaza

Réponse du Hamas attendue après l'annonce du plan Trump pour Gaza

Monde    Actualisé le 30.09.2025 - 12:15

France: 750'000 personnes âgées sont en situation de « mort sociale »

France: 750'000 personnes âgées sont en situation de « mort sociale »

Monde    Actualisé le 30.09.2025 - 09:33

Ukraine: une famille tuée dans une frappe russe à Soumy

Ukraine: une famille tuée dans une frappe russe à Soumy

Monde    Actualisé le 30.09.2025 - 06:53

Les Etats-Unis se dirigent vers une paralysie budgétaire

Les Etats-Unis se dirigent vers une paralysie budgétaire

Monde    Actualisé le 29.09.2025 - 23:53

Articles les plus lus

La Russie se retire d'une convention européenne contre la torture

La Russie se retire d'une convention européenne contre la torture

Monde    Actualisé le 29.09.2025 - 16:03

Trump veut arracher à Netanyahu un accord sur Gaza

Trump veut arracher à Netanyahu un accord sur Gaza

Monde    Actualisé le 29.09.2025 - 23:27

Les Etats-Unis se dirigent vers une paralysie budgétaire

Les Etats-Unis se dirigent vers une paralysie budgétaire

Monde    Actualisé le 29.09.2025 - 23:53

Ukraine: une famille tuée dans une frappe russe à Soumy

Ukraine: une famille tuée dans une frappe russe à Soumy

Monde    Actualisé le 30.09.2025 - 06:53

Deux morts et des blessés dans une église mormone dans le Michigan

Deux morts et des blessés dans une église mormone dans le Michigan

Monde    Actualisé le 29.09.2025 - 09:09

Le parti pro-européen PAS en tête des législatives en Moldavie

Le parti pro-européen PAS en tête des législatives en Moldavie

Monde    Actualisé le 29.09.2025 - 09:37

La Russie se retire d'une convention européenne contre la torture

La Russie se retire d'une convention européenne contre la torture

Monde    Actualisé le 29.09.2025 - 16:03

Trump veut arracher à Netanyahu un accord sur Gaza

Trump veut arracher à Netanyahu un accord sur Gaza

Monde    Actualisé le 29.09.2025 - 23:27