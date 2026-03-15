Premier tour des municipales en France: bureaux de vote ouverts

Les bureaux de vote ont ouvert dimanche à 08h00 en France métropolitaine pour le premier tour ...
Premier tour des municipales en France: bureaux de vote ouverts

Premier tour des municipales en France: bureaux de vote ouverts

Photo: KEYSTONE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Les bureaux de vote ont ouvert dimanche à 08h00 en France métropolitaine pour le premier tour des élections municipales, dernier scrutin majeur avant la présidentielle de 2027.

Quelque 48,7 millions d'électeurs sont inscrits sur les listes électorales, dont 358'000 ressortissants de l'Union européenne. En raison du décalage horaire, le vote a déjà démarré en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion et à Mayotte.

Le scrutin, dont le second tour se tiendra le 22 mars, vise à élire pour six ans les conseillers municipaux dans quelque 35'000 communes, ces derniers étant ensuite amenés à désigner parmi eux leur futur maire.

/ATS
 

Actualités suivantes

Venezuela: l'opposante Machado dénonce une « justice sélective »

Venezuela: l'opposante Machado dénonce une « justice sélective »

Monde    Actualisé le 15.03.2026 - 02:11

Bolsonaro toujours en soins intensifs, détérioration rénale

Bolsonaro toujours en soins intensifs, détérioration rénale

Monde    Actualisé le 14.03.2026 - 17:59

Coup porté « au coeur » de la DZ Mafia en France

Coup porté « au coeur » de la DZ Mafia en France

Monde    Actualisé le 14.03.2026 - 14:01

Un adolescent conduit sa petite amie à l'école dans un bus volé

Un adolescent conduit sa petite amie à l'école dans un bus volé

Monde    Actualisé le 14.03.2026 - 05:47

Articles les plus lus

Macron, avec Zelensky, promet que la Russie n'aura pas de répit

Macron, avec Zelensky, promet que la Russie n'aura pas de répit

Monde    Actualisé le 13.03.2026 - 17:23

Un adolescent conduit sa petite amie à l'école dans un bus volé

Un adolescent conduit sa petite amie à l'école dans un bus volé

Monde    Actualisé le 14.03.2026 - 05:47

Coup porté « au coeur » de la DZ Mafia en France

Coup porté « au coeur » de la DZ Mafia en France

Monde    Actualisé le 14.03.2026 - 14:01

Bolsonaro toujours en soins intensifs, détérioration rénale

Bolsonaro toujours en soins intensifs, détérioration rénale

Monde    Actualisé le 14.03.2026 - 17:59

Macron, avec Zelensky, promet que la Russie n'aura pas de répit

Macron, avec Zelensky, promet que la Russie n'aura pas de répit

Monde    Actualisé le 13.03.2026 - 17:23

Liban: le chef de l'ONU appelle à « arrêter la guerre », en vain

Liban: le chef de l'ONU appelle à « arrêter la guerre », en vain

Monde    Actualisé le 13.03.2026 - 23:02

Un adolescent conduit sa petite amie à l'école dans un bus volé

Un adolescent conduit sa petite amie à l'école dans un bus volé

Monde    Actualisé le 14.03.2026 - 05:47

Coup porté « au coeur » de la DZ Mafia en France

Coup porté « au coeur » de la DZ Mafia en France

Monde    Actualisé le 14.03.2026 - 14:01