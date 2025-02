Première fécondation in vitro de kangourous

Des scientifiques australiens ont annoncé jeudi avoir produit le premier embryon de kangourou au monde par fécondation in vitro (FIV). Cette expérimentation historique pourrait permettre de sauver d'autres espèces de marsupiaux menacées d'extinction.

L'équipe dirigée par l'université du Queensland, dans le sud-est de l'Australie, a déclaré avoir testé la FIV sur des kangourous gris de l'Est, dans le but de l'élargir ensuite à d'autres espèces. Leur étude a été publiée dans la revue scientifique internationale 'Reproductive, Fertility and Development'.

'L'Australie abrite la plus grande diversité de faune marsupiale de la planète, mais c'est aussi le pays où le taux d'extinction des mammifères est le plus élevé', a déclaré le chercheur Andres Gambini dans un communiqué.

Son 'objectif ultime', à terme, 'est de soutenir la préservation des espèces de marsupiaux menacées comme les koalas, les diables de Tasmanie, les wombats à nez poilu du Nord et les opossums de Leadbeater'. Le nombre total de kangourous fluctue entre 30 et 60 millions en Australie, et ils sont fréquemment abattus pour maintenir les populations sous contrôle.

Mais d'autres espèces de marsupiaux sont beaucoup plus fragiles. On estime par exemple que seuls 20'000 à 50'000 diables de Tasmanie vivent encore à l'état sauvage, alors qu'ils étaient jusqu'à 150'000 avant qu'une mystérieuse tumeur faciale ne les frappe au milieu des années 1990.

/ATS