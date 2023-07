Préparatifs pour déplacer le cargo en feu au large des Pays-Bas

Des préparatifs pour déplacer vers une nouvelle position temporaire le cargo toujours en feu au large des Pays-Bas avec des milliers de voitures à son bord sont en cours. Les autorités néerlandaises tentent depuis trois jours d'empêcher une catastrophe écologique.

Le Fremantle Highway est 'en ce moment stable', a déclaré dans un communiqué vers 23h30 l'institut national néerlandais pour la gestion des eaux (Rijkswaterstaat). 'Le navire est également toujours intact sous la ligne de flottaison et ne s'incline pas'.

'La température à bord du navire a fortement chuté et l'intensité ainsi que le développement de fumée ont diminué', a-t-il ajouté. Les sociétés de sauvetage et les autorités 'ont maintenant commencé les préparatifs pour remorquer le cargo vers une zone plus à l'est que sa position actuelle', selon le Rijkswatersaat.

Ce nouvel emplacement temporaire est situé à '16 km au nord de l'île de Schiermonnikoog', à quelques dizaines de kilomètres de là où il se trouve actuellement. Cette nouvelle position correspond mieux 'aux différents scénarios et aux conditions météorologiques attendues', selon les autorités.

Patrimoine de l'UNESCO

Les opérations destinées à éteindre le feu avaient été suspendues jeudi afin d'éviter que le navire ne soit déstabilisé en raison de la quantité d'eau déversée.

Le Fremantle Highway, battant pavillon panaméen, se trouve actuellement à 23 kilomètres au nord des côtes de l'île de Terschelling, 'entre les routes maritimes', selon les gardes-côtes. La compagnie de transport K Line, qui affrétait le navire, a indiqué vendredi que 3783 voitures neuves, dont 498 véhicules électriques, se trouvaient à bord.

La cause de l'incendie, signalé pour la première fois mardi peu avant minuit n'a pas encore été rendue publique. Mais selon le propriétaire japonais du Fremantle Highway, le groupe Shoei Kisen Kaisha, l'une des voitures électriques qui se trouvaient à bord pourrait être à l'origine du feu.

La mer des Wadden, qui longe une région côtière s'étendant des Pays-Bas au Danemark, a été déclarée patrimoine mondial de l'UNESCO et possède une riche diversité de plus de 10'000 espèces aquatiques et terrestres.

/ATS