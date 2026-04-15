Procès Sonko à Bellinzone: la défense plaide l'acquittement

La défense d'Ousman Sonko a plaidé mercredi l'acquittement de son client, ancien ministre gambien de l'Intérieur jugé en deuxième instance par le Tribunal pénal fédéral. La procureure fédérale a requis de son côté la perpétuité.

Selon la défense, il n'y a pas eu d'attaque systématique et généralisée contre la population civile en Gambie entre 2000 et 2016, soit la période qui ressort de l'acte d'accusation. L'avocat appuie ses dires sur le fait que la Suisse, à cette époque-là, n'avait pas interrompu les expulsions de requérants d'asile gambiens déboutés.

La défense a utilisé cette pratique du Secrétariat d'Etat à la migration (SEM) pour brosser le portrait d'un Etat dans lequel son client aurait exercé de manière exemplaire des fonctions dans l'armée, la police et finalement en tant que ministre.

Les faits reprochés à l'ancien ministre par le Ministère public de la Confédération, commis pour la plupart en tant que complice, vont du meurtre à la torture en passant par le viol. Comme devant la première instance, Ousman Sonko a nié toute implication ou responsabilité devant la Cour d'appel.

/ATS