Procès libyen: la défense de Sarkozy fustige un « roman grotesque »

La défense de Nicolas Sarkozy a fustigé mercredi le 'roman grotesque' des accusations de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007, en ouverture de la dernière journée du procès libyen en appel consacrée aux plaidoiries des avocats de l'ex-président.

'Cela fait treize ans qu'on cherche, treize ans qu'on fouille, treize ans qu'on perquisitionne en France, en Suisse, en Libye, au Liban', 'treize ans qu'on place en garde à vue et 'qu'on essaie de donner de la consistance aux folles accusations d'un financement libyen de la campagne de 2007', 'treize ans qu'on cherche à impliquer Nicolas Sarkozy dans ce roman grotesque', a dit Christophe Ingrain, premier des quatre avocats de l'ancien chef de l'Etat attendus à la barre.

L'accusation a requis sept ans de prison pour Nicolas Sarkozy. Elle l'a décrit comme l''instigateur' d'un pacte de corruption avec la Libye de Mouammar Kadhafi qui aurait consisté en un financement politique occulte en échange d'un certain nombre de contreparties, notamment l'examen de la situation judiciaire du commanditaire de l'attentat contre le DC-10 d'UTA en 1989, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en France.

/ATS