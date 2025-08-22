Pyongyang accuse Séoul de tirs de semonce près de la frontière

La Corée du Nord a accusé samedi Séoul d'avoir tiré des coups de semonce en direction de ses ...
Photo: KEYSTONE/AP/AHN YOUNG-JOON

La Corée du Nord a accusé samedi Séoul d'avoir tiré des coups de semonce en direction de ses soldats aux abords de la frontière, évoquant un risque de tensions croissantes à un niveau 'incontrôlable'. La Corée du Sud n'a pas confirmé ces tirs dans l'immédiat.

Les faits se sont déroulés mardi alors que des soldats nord-coréens travaillaient à la fermeture permanente de la frontière fortifiée qui divise la péninsule, selon l'agence d'Etat nord-coréenne KCNA citant un communiqué du lieutenant-général Ko Jong-chol.

Qualifiant l'incident de 'provocation sérieuse', M. Ko a déclaré que les militaires sud-coréens avaient tiré plus de dix coups de semonce en direction de soldats nord-coréens.

'Il s'agit d'un antécédent très sérieux qui pourrait inévitablement entraîner la situation à la frontière sud - où un nombre très important de troupes sont stationnées - vers une confrontation jusqu'à une phase incontrôlable', a-t-il ajouté.

Relations au plus bas

En avril, l'armée sud-coréenne avait tiré des coups de semonce après une incursion de son côté de la frontière d'une dizaine de soldats nord-coréens, qui avaient battu en retraite.

Les troupes nord-coréennes ont fait une série de petites incursions à travers la frontière l'année dernière, que Séoul a décrit alors comme étant probablement accidentelles.

Vendredi M. Ko avait prévenu que la Corée du Nord répondrait à toute interférence à ses efforts de fermeture permanente de la frontière.

Les deux pays restent techniquement en guerre depuis plus de sept décennies, le conflit qui les avait opposées de 1950 à 1953 s'étant achevé par un armistice et non par un traité de paix.

Les relations entre Pyongyang et Séoul sont au plus bas depuis plusieurs années, après que le Nord a lancé une série de missiles balistiques en violation des sanctions de l'ONU l'an dernier.

/ATS
 

