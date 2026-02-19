Pyongyang dévoile un lance-missiles multiple d'ogives nucléaires

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a supervisé la présentation officielle d'un imposant lance-missiles multiple capable de tirer des ogives nucléaires, ont annoncé jeudi les médias d'État. Selon Pyongyang, l'arme est invincible.

Lors d'une cérémonie mercredi, M. Kim a prononcé un discours vantant ce nouveau système de lancement multiple de missiles de 600 mm comme étant unique au monde. Il est 'approprié pour une attaque spéciale, c'est-à-dire pour accomplir une mission stratégique', a rapporté l'agence de presse KCNA, utilisant un euphémisme courant pour désigner l'utilisation nucléaire.

Il a souligné que cette nouvelle arme était destinée à un usage 'dissuasif', affirmant qu'elle était invincible 'Si cette arme est utilisée, personne ne peut espérer avoir la protection de Dieu', a-t-il dit selon KCNA.

Exportation vers la Russie

Des responsables et des experts ont estimé, quand M. Kim s'est rendu le mois dernier dans l'usine qui produit ces lance-missiles multiples, qu'ils pouvaient être utilisés contre la Corée du Sud, y compris contre sa capitale, Séoul, située à moins de 50 km de la ligne de séparation intercoréenne.

Selon des analystes, cette innovation est destinée à augmenter les capacités de frappes de précision de la Corée du Nord, pour lancer un défi tant à la Corée du Sud qu'aux Etats-Unis et sa présentation peut précéder des essais avant son éventuelle exportation vers la Russie, avec laquelle le partenariat s'est renforcé à la faveur de la guerre de Moscou contre l'Ukraine.

/ATS