Pyongyang teste deux « nouveaux » missiles de défense aérienne

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a supervisé samedi les tirs d'essai de deux 'nouveaux' ...
Photo: KEYSTONE/EPA KCNA

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a supervisé samedi les tirs d'essai de deux 'nouveaux' missiles de défense aérienne, a annoncé dimanche l'agence KCNA. Pyongyang avait accusé un peu plus tôt Séoul d'attiser les tensions à la frontière.

Ces tirs ont démontré que ces nouveaux systèmes antimissiles nord-coréens ont une 'capacité de combat supérieure', a rapporté KCNA. Aucun détail n'a été donné sur ces nouveaux missiles, à part le fait que leur 'mode de fonctionnement et de réaction repose sur une technologie unique et spéciale'.

L'annonce de ces tirs intervient après que l'armée sud-coréenne a indiqué samedi avoir tiré des coups de semonce en direction de soldats nord-coréens qui avaient brièvement franchi mardi la frontière.

/ATS
 

