Pyongyang tire un missile balistique vers la mer du Japon

La Corée du Nord a lancé jeudi un missile balistique en direction de la mer du Japon, deux jours après avoir tiré un missile similaire au-dessus du Japon. Pyongyang a qualifié ses tirs de missiles de 'mesures de rétorsion' contre Washington et Séoul.

Après le lancement du missile nord-coréen qui a survolé le Japon mardi, la Corée du Sud et les Etats-Unis ont répliqué le lendemain en tirant cinq missiles balistiques, dont un s'est écrasé après son lancement, vers des cibles fictives en mer du Japon.

La veille, les aviations des deux pays avaient mené des exercices de tir de précision en mer Jaune. Séoul a également annoncé le retour dans la région du porte-avions à propulsion nucléaire américain USS Ronald Reagan, qui a effectué en septembre des exercices avec la marine sud-coréenne.

Ce nouveau tir nord-coréen intervient alors que le Conseil de sécurité de l'ONU était réuni à New York pour discuter du tir de mardi. Selon Séoul et Tokyo, le missile nord-coréen avait parcouru environ 4600 km, soit probablement la distance la plus longue jamais atteinte par Pyongyang dans le cadre de ses essais.

La Corée du Nord, qui a adopté en septembre une nouvelle doctrine rendant 'irréversible' son statut de puissance nucléaire, a intensifié cette année ses tirs. Elle a lancé également un missile balistique intercontinental (ICBM) pour la première fois depuis 2017.

/ATS