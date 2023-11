Quand Macron gagne deux fois au Loto de la biodiversité

Le président de la République française Emmanuel Macron est entré dans un PMU vendredi lors d'un déplacement dans le Jura et s'est essayé à deux reprises au Loto de la biodiversité. Il a gagné deux fois, a raconté un témoin.

Il a joué - la mise étant de trois euros - a gagné six euros, les a rejoués et a regagné six euros, a rapporté ce témoin.

La scène s'est déroulée au Café de la Poste de Moirans-en-Montagne, au nord-est de Bourg-en-Bresse (Ain), dans le parc naturel régional du Haut-Jura.

'Mission Nature', le nouveau jeu à gratter de la Française des Jeux, a été lancé le 23 octobre pour soutenir une vingtaine de projets liés à la préservation de la faune et la flore.

Emmanuel Macron a lancé dans le Jura son programme 'Un jeune, Un arbre' qui doit permettre à chaque collégien de planter un arbre, une démarche présentée par l'Elysée comme 'symbolique, républicaine et avec une vocation pédagogique' sur les enjeux environnementaux.

/ATS