Réforme des retraites: nouvelles manifestations prévues en France

Après six semaines de conflit, les syndicats opposés à la réforme des retraites en France appellent jeudi à une nouvelle journée de manifestations. Un test pour la suite du mouvement qui tente de s'élargir au-delà des transports où la grève s'essouffle.

Pour la sixième fois depuis le début du mouvement le 5 décembre, l'intersyndicale - qui regroupe les plus farouches opposants au projet du gouvernement - appelle à 'une journée de mobilisation interprofessionnelle massive de grèves et de manifestations'. Des cortèges défileront dans toute la France, avec en point d'orgue le défilé à Paris.

L'enjeu pour ces syndicats (CGT, FO, Solidaires, FSU, CFE-CGC et trois organisations de jeunesse) est de retrouver une mobilisation conséquente après une journée d'actions locales mardi peu suivie et des journées nationales en recul. Le 11, la police avait dénombré 149'000 manifestants après 452'000 jeudi 9 janvier, contre 805'000 lors de la première journée du 5 décembre. La CGT en avait recensé respectivement 500'000, 1,7 million et plus d'1,5 million.

Dans ce contexte, l'intersyndicale a affiché mercredi sa détermination à inscrire un peu plus le mouvement dans la durée, annonçant des mobilisations les 22, 23 et surtout 24 janvier, jour de l'examen du projet de loi sur les retraites en Conseil des ministres.

Huit trains sur dix

En attendant, les transports publics - fers de lance d'une mobilisation qui aurait coûté plus d'un milliard d'euros à la compagnie ferroviaire SNCF et à la régie des transports parisiens RATP selon les services du Premier ministre - rentrent petit à petit dans le rang.

La SNCF prévoit jeudi un trafic 'quasi normal' pour les trains à grande vitesse, 8 trains régionaux sur 10 et trois trains de banlieue parisienne sur quatre. A la RATP, la situation s'améliore plus lentement, avec l'intégralité des lignes ouvertes mais de manière très discontinue.

Pour relancer le mouvement, la CGT - en tête de la contestation - a lancé dans la bataille les dockers avec une opération 'ports morts' dans les sept grands ports maritimes français, qui devrait se poursuivre la semaine prochaine.

Des agents de sécurité de la Banque de France et des opérateurs chargés du tri des billets sont aussi en grève. Mais 'il nous manque un acteur important: les éboueurs. Si les éboueurs étaient en grève et si les stations service étaient à sec, ça changerait la donne', reconnaissait il y a quelques jours un syndicaliste.

Soutien de l'opinion

Si la mobilisation baisse, elle reste en tout cas soutenue majoritairement par l'opinion publique, selon des sondages.

Le projet de réforme prévoit un système universel de retraite à points qui vise à fusionner les 42 régimes existants, dont des régimes spéciaux qui permettent notamment aux conducteurs de train de partir plus tôt. L'exécutif promet un dispositif 'plus juste', mais les opposants redoutent un départ plus tardif et des pensions plus basses.

