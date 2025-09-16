Report d'un traité entre Canberra et la Papouasie-Nouvelle-Guinée

L'Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée ne signeront finalement pas mercredi un nouveau ...
Report d'un traité entre Canberra et la Papouasie-Nouvelle-Guinée

Report d'un traité entre Canberra et la Papouasie-Nouvelle-Guinée

Photo: KEYSTONE/EPA/MICK TSIKAS

L'Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée ne signeront finalement pas mercredi un nouveau traité prévoyant une défense mutuelle en cas d'attaque, ont annoncé les deux parties.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese et son homologue James Marape devaient procéder à sa signature mercredi à Port Moresby. Mais celle-ci aura lieu 'après des procédures gouvernementales dans les deux pays', ont indiqué les deux capitales, sans préciser la raison de ce report.

Cet accord doit intervenir alors que la Chine cherche à étendre son influence dans la région en multipliant les partenariats avec des archipels du Pacifique, à l'image des Iles Salomon en 2022.

/ATS
 

