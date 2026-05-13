République tchèque: le crâne d'une sainte volé en plein jour

Le crâne de la sainte tchèque Zdislava de Lemberk, qui se trouvait dans un reliquaire en verre d'une église du nord du pays, a été dérobé mardi par un voleur qui a pris la fuite. Ce vol a causé des dommages historiques 'incalculables', selon la police tchèque.

Zdislava de Lemberk (vers 1220-1252), une femme de l'aristocratie connue pour ses actes de miséricorde et de charité, avait été canonisée par le pape Jean-Paul II en 1995.

Le vol s'est produit après 18h00 dans la basilique Saint-Laurent-et-Sainte-Zdislava de la ville de Jablonné v Podjestedí, a précisé la porte-parole de la police, Dagmar Sochorová. 'Un inconnu a brisé le reliquaire dans lequel le crâne était conservé et a pris la fuite', a-t-elle déclaré.

La police a publié des 'images de faible qualité' montrant l'auteur du vol vêtu 'probablement' de noir et portant 'probablement' des chaussures blanches. Elle a demandé l'aide de toute personne susceptible d'apporter des informations.

'La valeur (pécuniaire, ndlr) du crâne volé est en cours d'expertise. Cependant, sa valeur historique est évidemment incalculable', a ajouté Mme Sochorová.

L'archevêque de Prague, Stanislav Pribyl, qui dirige aussi le diocèse de Litomerice dont dépend l'église de Jablonné, a qualifié la nouvelle de 'dévastatrice'. Placée sur un autel dans une chapelle latérale, la relique 'était l'objet de la vénération des pèlerins se rendant à Jablonné, où Zdislava a vécu et oeuvré il y a plus de 750 ans', a-t-il déclaré.

'Je n'arrive pas à croire que quelqu'un commette un vol en plein jour pour dérober dans une église une relique dont la valeur est avant tout historique', a ajouté le prélat.

/ATS