Rétablissement des contrôles aux frontières avant la visite du pape

Le Portugal, qui se prépare à accueillir le pape François et un million de jeunes à l'occasion des Journées mondiales de la Jeunesse (JMJ) début août, a rétabli samedi les contrôles aléatoires aux frontières.

Cette mesure 'exceptionnelle' mise en place afin 'de prévenir d'éventuelles menaces à l'ordre public et à la sécurité intérieure', se prolongera jusqu'au 7 août, selon une décision du gouvernement. Les autorités portugaises n'ont toutefois pas prévu de dispositif de contrôle permanent.

Ces contrôles d'identité aux frontières seront 'aléatoires et non systématiques', a précisé vendredi le ministre portugais de l'Intérieur José Luis Carneiro, ajoutant que cette mesure était coordonnée avec les autorités espagnoles, françaises et italiennes.

Le Portugal attend environ un million de pèlerins du monde entier, selon les organisateurs, afin d'assister à ce rassemblement de jeunes catholiques qui se tiendra au Portugal du 1er au 6 août. Environ 500 Suisses participeront aux JMJ. Initialement prévu pour le mois d'août 2022, l'événement avait été reporté d'un an en raison du Covid-19.

Le pape François, âgé de 86 ans et qui se remet d'une opération à l'abdomen début juin, a déjà confirmé sa présence. La visite de cinq jours du chef spirituel de l'Eglise catholique sera marquée par un agenda particulièrement rempli, avec une vingtaine de rendez-vous et onze discours.

/ATS