Rétention des premiers migrants transférés en Albanie invalidée

Un tribunal italien a invalidé la rétention dans des centres albanais des 12 premiers demandeurs d'asile que Rome y a transférés cette semaine, ont indiqué vendredi des sources concordantes.

Le tribunal a invoqué un récent arrêt de la Cour européenne de justice sur les pays d'origine considérés 'sûrs' par les pays d'accueil, en vertu duquel les 12 migrants concernés, originaires du Bangladesh et d'Egypte, ne remplissent pas les critères de rétention prévus par l'accord entre Rome et Tirana. Cette décision a été qualifiée par la Ligue anti-immigration du vice-chef du gouvernement Matteo Salvini d''inacceptable et grave'.

/ATS