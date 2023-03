Retraites: blocage et manifs devant des lycées et des facs

Voies de chemin de fer bloquées, circulation perturbée, grèves: les syndicats tablent sur une forte mobilisation jeudi en France, après l'adoption au forceps de la réforme des retraites et au lendemain d'une intervention du président Macron qui a ulcéré ses opposants.

Il s'agit de la première journée d'action nationale depuis que le gouvernement a fait adopter sans vote cette réforme phare du second quinquennat Macron. Bien que constitutionnelle, la méthode a ravivé la colère et radicalisé la contestation, qui s'exprime tous les soirs dans des manifestations spontanées et souvent tendues.

Jeudi, les transports ferroviaires et dans le métro parisien devaient être très perturbés, les syndicats ayant appelé à 'une journée noire' dans le secteur.

La réforme prévoit le recul de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, une mesure qui cristallise la colère.

La France est l'un des pays européens où cet âge légal est le plus bas, sans que les systèmes soient complètement comparables.

A Quimper (ouest), des manifestants ont bloqué les accès à la gare et occupé les voies. Des manifestants bloquent les dépôts de bus à Rennes, Saint-Brieuc et Evreux (ouest).

L'approvisionnement en kérosène de la région parisienne et de ses aéroports par la Normandie (ouest) 'devient critique' en raison des grèves dans les raffineries, a indiqué jeudi à l'AFP le ministère de la Transition énergétique, prêt à réquisitionner des grévistes.

Le gouvernement a déjà 'pris un arrêté de réquisition' à l'égard des grévistes de la raffinerie TotalEnergies de Normandie, mise à l'arrêt le week-end dernier et où les expéditions de carburants sont bloquées.

La Direction générale de l'Aviation civile (DGAC) a demandé pour jeudi et vendredi aux compagnies aériennes d'annuler 30% de leurs vols à Paris-Orly et 20% dans d'autres aéroports.

Et les ports de Marseille-Fos (sud) et de Brest (ouest) étaient totalement bloqués mercredi à l'appel du puissant syndicat CGT.

'Gifle'

Cette neuvième journée nationale de mobilisation depuis le 19 janvier intervient au lendemain d'une interview télévisée du chef de l'Etat, qui est resté inflexible, martelant que la réforme devait être appliquée 'avant la fin de l'année', et assumant son 'impopularité'.

Il a invoqué la défense de 'l'intérêt général' face à la dégradation financière des caisses de retraite et au vieillissement de la population.

Les opposants à cette réforme la jugent 'injuste', notamment pour les femmes et les salariés aux métiers pénibles.

Dans son interview, le président a accusé les syndicats de ne pas avoir su proposer de 'compromis'.

Ces propos ont 'sans doute renforcé la détermination pour les manifestations aujourd'hui, que j'espère nombreuses, pacifiques et responsables', a rétorqué le patron du syndicat réformiste CFDT Laurent Berger, estimant qu'on ne renouait pas le dialogue 'en mettant une gifle à quelqu'un'.

Eléments radicaux attendus

Les syndicats ont dénoncé à l'unisson le 'mépris' et le 'déni' du chef de l'Etat, attendu jeudi après-midi à Bruxelles pour un Conseil européen.

La police a indiqué prévoir 'entre 600'000 et 800'000 personnes' dans le pays, dont 40'000 à 70'000 à Paris, où elle attend des centaines d'éléments radicaux ou potentiellement violents, ainsi que, dans une dizaine de villes de province, des militants de 'l'ultragauche'.

Le ministère de l'Education nationale a fait état d'un taux d'enseignants grévistes de 21,41%, dont 23,22% dans le primaire et 19,61% dans le secondaire (collèges et lycées), les syndicats du secteur revendiquant près du double.

Des dizaines de lycées et d'universités étaient bloqués jeudi matin: à Paris, l'université d'Assas, pour la première fois depuis le début du mouvement, le prestigieux lycée Louis-le-Grand. Idem pour plusieurs établissements à Marseille, Toulouse et Rennes.

La mobilisation de jeudi sera-t-elle un ultime baroud d'honneur? Selon une source proche du gouvernement, l'exécutif espère que la contestation 's'étiolera' ensuite et que tout rentre dans l'ordre 'ce week-end'.

Mais l'intersyndicale ne désarme pas: elle se retrouvera jeudi soir au siège de la CFDT à Paris.

