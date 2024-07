Le parti travailliste détiendra la majorité absolue dans le futur Parlement britannique à l'issue des élections législatives de jeudi, revenant au pouvoir après 14 années dans l'opposition, selon des résultats partiels.

Vers 04H00 GMT (06H00 Heure suisse), le Labour avait sécurisé plus de 340 sièges, soit plus que les 326 sièges nécessaires pour obtenir la majorité absolue à la Chambre des Communes et pouvoir former seul le futur gouvernement britannique.

/ATS