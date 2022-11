Saisie de 230 millions de dollars de joyaux au Kazakhstan

L'agence anti-corruption du Kazakhstan a annoncé mercredi la saisie de pierres précieuses et de bijoux d'une valeur de plus de 230 millions de dollars américains. Ces joyaux appartenaient au neveu de l'ex-président Noursoultan Nazarbaïev.

Cette saisie intervient 'à la suite d'opérations de recherches dans des pays étrangers', a indiqué l'agence dans un communiqué. Elle s'est déroulée dans le cadre d'une nouvelle enquête menée à l'encontre de l'homme d'affaires Kaïrat Satybaldy - neveu de l'ex-président Noursoultan Nazarbaïev au pouvoir pendant trois décennies jusqu'en 2019 - a précisé l'agence anti-corruption à l'AFP.

Arrêté en mars et accusé de détournement de fonds de l'opérateur national de télécommunications Kazakhtelecom et 'd'autres crimes portant atteinte à la sécurité de l'Etat', M. Satybaldy, premier membre de la famille Nazarbaïev à avoir été arrêté, a déjà été condamné en septembre à six ans de prison.

D'après l'agence anti-corruption, '300 millions de dollars investis par K. Satybaldy dans des titres étrangers seront prochainement inscrits au budget du Kazakhstan', vaste pays d'Asie centrale riche en hydrocarbures.

En janvier dernier, plus de 230 personnes avaient été tuées lors d'émeutes aux causes encore mystérieuses. L'actuel président Kassym-Jomart Tokaïev avait estimé qu'elles étaient le fait d'un complot fomenté à l'étranger par des 'terroristes' voulant prendre le pouvoir, sans jamais apporter d'éléments en ce sens.

M. Tokaïev, candidat à sa réélection le 20 novembre, a depuis entrepris de renforcer sa position et d'affaiblir celle de son autoritaire prédécesseur. La capitale Astana, rebaptisée en l'honneur de M. Nazarbaïev, a notamment retrouvé son nom en septembre.

