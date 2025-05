Salve de drones ukrainiens en Russie avant les cérémonies du 9 mai

L'Ukraine a lancé dans la nuit plus de cent drones contre la Russie. Kiev a ciblé notamment Moscou avant l'arrivée de dizaines de dirigeants étrangers, dont Xi Jinping, pour les célébrations de la victoire sur l'Allemagne nazie.

Le Kremlin a d'ores et déjà averti que l'armée russe répondrait 'immédiatement' en cas d'attaque ukrainienne pendant le cessez-le-feu unilatéral ordonné par Vladimir Poutine du 8 au 10 mai, qualifié de 'tentative de manipulation' par son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky .

L'Ukraine, après plus de trois ans d'une offensive russe qui a entraîné la mort d'au moins des dizaines de milliers de civils et de soldats, plaide toujours, sous la pression de Washington, pour un arrêt 'inconditionnel' des hostilités avant des négociations avec la Russie.

Moscou veut au contraire des engagements concrets sur ses demandes maximalistes avant toute fin des hostilités.

Aéroports fermés

C'est dans ce contexte diplomatique et militaire incertain que Moscou, qui accueillera vendredi un grand défilé militaire en présence de Vladimir Poutine et de 29 dirigeants étrangers selon le Kremlin, a été la cible dans la nuit de lundi à mardi de drones explosifs ukrainiens.

Selon le maire, Sergueï Sobianine, 19 engins ayant visé la capitale ont été interceptés par la défense antiaérienne. Des débris de drone sont tombés dans le sud de Moscou, sans toutefois faire de victimes.

Au total, la Russie a été attaquée dans la nuit par 105 drones ukrainiens, a précisé le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

Quatre aéroports de la capitale - Cheremétievo, Domodedovo, Vnoukovo et Joukovski - ont imposé pendant la nuit des restrictions provisoires à leur fonctionnement, certains fermant leurs pistes, selon l'agence russe de l'aviation civile Rossaviatsia.

Les activités de plusieurs autres aéroports russes ont dû être suspendues, notamment dans plusieurs grandes villes du bassin de la Volga comme Nijni Novgorod, Samara, Saratov et Volgograd.

Rencontre Poutine-Xi jeudi

Le Kremlin a mis en garde l'Ukraine, assurant que sa trêve entre jeudi et samedi restait 'd'actualité'.

'Si le régime de Kiev ne fait pas de même (cesser les combats, ndlr) et continue de tenter de frapper nos positions ou nos installations, une réponse adéquate sera immédiatement donnée', a toutefois menacé le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.

La 'position' ukrainienne 'est axée sur la poursuite de la guerre', a-t-il affirmé.

Ce week-end, Volodymyr Zelensky avait dénoncé la 'performance théâtrale' de Vladimir Poutine, actant le rejet de Kiev concernant cette suspension pendant trois jours des combats ordonnée sans concertation par le maître du Kremlin le temps des célébrations de la victoire de 1945.

Sur la place Rouge, les autorités russes ont prévu vendredi un défilé de grande ampleur pour ce 80e anniversaire.

Les présidents chinois Xi Jinping et brésilien Luiz Inacio Lula da Silva sont attendus, tout comme 27 autres dirigeants étrangers, selon le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, Iouri Ouchakov.

Symbole du partenariat entre Moscou et Pékin face à l'Occident, MM. Poutine et Xi auront un entretien bilatéral jeudi, lors duquel ils évoqueront 'les questions les plus importantes' dont 'le dossier ukrainien et les relations russo-américaines', d'après M. Ouchakov.

Et des soldats chinois et de 12 autres pays défileront, a-t-il annoncé, malgré les avertissements de Kiev qui a déclaré mardi que l'Ukraine percevrait toute participation étrangère au défilé comme 'un soutien à l'Etat agresseur'.

'Marcher avec (les Russes), c'est partager la responsabilité du sang des enfants, civils et militaires ukrainiens', a dénoncé la diplomatie ukrainienne dans un communiqué.

Plusieurs attaques

Vladimir Poutine avait déjà unilatéralement décrété, à l'occasion du weekend pascal en avril, un court cessez-le-feu, qui avait conduit à une baisse d'intensité des affrontements sans être totalement respecté par les deux camps. Il a toujours refusé un arrêt des hostilités sans conditions de 30 jours, tel que proposé par Kiev et Washington.

En Ukraine, plusieurs attaques russes ont fait au moins trois morts, dans les régions d'Odessa, Donetsk et Kherson, selon les autorités régionales.

Dans l'Est, l'armée russe a revendiqué mardi la prise de la localité de Lyssivka.

Russes et Ukrainiens ont par ailleurs annoncé avoir échangé 205 prisonniers de guerre de chaque camp.

