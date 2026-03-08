Salve de l'Iran vers Israël après l'élection du nouveau guide

L'Iran a tiré dimanche une première salve de missiles vers Israël après l'élection du nouveau ...
Salve de l'Iran vers Israël après l'élection du nouveau guide

Salve de l'Iran vers Israël après l'élection du nouveau guide

Photo: KEYSTONE/EPA/ATEF SAFADI

L'Iran a tiré dimanche une première salve de missiles vers Israël après l'élection du nouveau guide suprême iranien, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, a annoncé la radio-télévision d'Etat IRIB.

'Les missiles iraniens de défense répondent au troisième guide de la république islamique', a indiqué l'IRIB sur le réseau social Telegram, montrant le fuselage d'un projectile frappé de l'inscription 'sous ton commandement Seyyed Mojtaba', une référence religieuse chiite.

Cette salve est la '30e vague de l'opération Promesse honnête 4' et 'a visé des bases américaines terroristes dans la région et des bases sionistes dans le nord' d'Israël, a précisé l'agence officielle IRNA, citant les gardiens iraniens de la révolution.

En Israël, un porte-parole du Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge, a dit qu'une femme avait été légèrement blessée à la tête à la suite de la chute des débris d'un missile intercepté dans la région de Rishon LeZion (centre).

/ATS
 

