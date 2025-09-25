Sarkozy coupable d'association de malfaiteurs, pas de corruption

L'ancien président français Nicolas Sarkozy a été jugé coupable jeudi d'association de malfaiteurs mais relaxé des faits de corruption qui lui étaient reprochés dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007.

M. Sarkozy, 70 ans, a en revanche été relaxé des faits de corruption.

La présidente du tribunal a expliqué que l'ancien chef d'Etat était coupable d'association de malfaiteurs pour avoir 'laissé ses proches collaborateurs (...) agir en vue d'obtenir des soutiens financiers' de la part du pouvoir libyen.

Deux anciens proches collaborateurs de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant et Brice Hortefeux, ont été reconnus coupables. Le premier l'a été pour corruption passive et faux, tandis que Brice Hortefeux a été jugé coupable d'association de malfaiteurs.

La présidente Nathalie Gavarino doit désormais prononcer les peines.

/ATS