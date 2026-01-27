Savoie: un hôtel de Courchevel en feu, 83 personnes évacuées

Un incendie s'est déclaré mardi soir dans un hôtel 5 étoiles de la station de ski huppée de ...
Savoie: un hôtel de Courchevel en feu, 83 personnes évacuées

Savoie: un hôtel de Courchevel en feu, 83 personnes évacuées

Photo: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER

Un incendie s'est déclaré mardi soir dans un hôtel 5 étoiles de la station de ski huppée de Courchevel, en Savoie, et 83 occupants ont été évacués, ont annoncé les pompiers. Ces derniers peinent à venir à bout du sinistre mais ne déplorent pas de victimes pour l'heure.

Le feu parcourt la toiture aux formes complexes de cet établissement et il y a un risque important qu'il se propage à d'autres immeubles adjacents, a déclaré à l'AFP vers 22h00 le colonel Emmanuel Viaud, du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Savoie, confirmant des informations du quotidien le Dauphiné Libéré et de la radio Ici Pays de Savoie.

/ATS
 

Actualités suivantes

Ottawa donne un accord conditionnel pour le transfert de bélugas

Ottawa donne un accord conditionnel pour le transfert de bélugas

Monde    Actualisé le 27.01.2026 - 15:56

L'Espagne va adopter un plan de régularisation de sans-papiers

L'Espagne va adopter un plan de régularisation de sans-papiers

Monde    Actualisé le 27.01.2026 - 10:28

Adieux bouleversants pour les pandas de Tokyo

Adieux bouleversants pour les pandas de Tokyo

Monde    Actualisé le 27.01.2026 - 06:38

Des agents fédéraux commenceront à quitter Minneapolis mardi

Des agents fédéraux commenceront à quitter Minneapolis mardi

Monde    Actualisé le 27.01.2026 - 22:41

Articles les plus lus

Israël affirme avoir identifié le corps du dernier otage à Gaza

Israël affirme avoir identifié le corps du dernier otage à Gaza

Monde    Actualisé le 26.01.2026 - 15:15

Adieux bouleversants pour les pandas de Tokyo

Adieux bouleversants pour les pandas de Tokyo

Monde    Actualisé le 27.01.2026 - 06:38

L'Espagne va adopter un plan de régularisation de sans-papiers

L'Espagne va adopter un plan de régularisation de sans-papiers

Monde    Actualisé le 27.01.2026 - 10:28

Des agents fédéraux commenceront à quitter Minneapolis mardi

Des agents fédéraux commenceront à quitter Minneapolis mardi

Monde    Actualisé le 27.01.2026 - 22:41

Trafic d'êtres humains: plus de 3700 arrestations dans le monde

Trafic d'êtres humains: plus de 3700 arrestations dans le monde

Monde    Actualisé le 26.01.2026 - 13:00

Israël affirme avoir identifié le corps du dernier otage à Gaza

Israël affirme avoir identifié le corps du dernier otage à Gaza

Monde    Actualisé le 26.01.2026 - 15:15

Adieux bouleversants pour les pandas de Tokyo

Adieux bouleversants pour les pandas de Tokyo

Monde    Actualisé le 27.01.2026 - 06:38

Des agents fédéraux commenceront à quitter Minneapolis mardi

Des agents fédéraux commenceront à quitter Minneapolis mardi

Monde    Actualisé le 27.01.2026 - 22:41