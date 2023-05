Sécheresse: l'Europe en meilleure situation, sauf en Espagne

La sécheresse des sols est bien moins marquée sur le continent européen qu'il y a un an, selon des données satellitaires du programme européen Copernicus, analysées vendredi par l'AFP. La situation est en revanche très dégradée en Espagne.

Cet indicateur concerne la sécheresse des sols analysable par des satellites et non l'état des nappes phréatiques. Ces dernières se trouvent en France et en Espagne à des niveaux historiquement bas, bien en dessous des normales pour cette époque de l'année.

La pluie tombée en avril en France notamment n'a pas forcément rechargé les nappes phréatiques, car la végétation, en plein début de printemps, capte l'eau pour pousser.

27,68% du territoire étudié par Copernicus, soit l'Europe et les bords de la Méditerranée, était en situation de sécheresse sur la période de dix jours du 21 avril au 30 avril 2023, indique l'observatoire européen de la sécheresse (EDO). L'étendue de la sécheresse est stable par rapport aux dix jours précédents (27,52% du 11 au 20 avril).

Fortes disparités

Par rapport à l'année dernière, lors de laquelle le continent a également été frappé par une sécheresse, la situation apparaît bien plus favorable. En 2022, à la même période, 47% des territoires étudiés par l'EDO étaient en état de sécheresse, soit 20 points de plus.

Cette image globale à l'échelle du continent cache de fortes disparités selon les pays. Les chiffres sont beaucoup moins bons en Espagne, confrontée à l'une des pires sécheresses de son histoire récente, en surface comme en sous-sol. Le mois dernier, 79,48% du territoire espagnol était touché par la sécheresse, 64,94 % en situation de déficit d'humidité des sols, et 14,54% en état d'alerte.

Le gouvernement espagnol a dévoilé jeudi un plan d'urgence de plus de deux milliards d'euros pour faire face à cette situation et secourir un secteur agricole en grande souffrance. Un peu moins des deux tiers de cette somme doivent servir à la construction de nouvelles infrastructures pour remédier à la pénurie d'eau dans certaines régions, notamment des usines de désalinisation de l'eau de mer et des systèmes pour accroître la réutilisation d'eaux usées.

/ATS