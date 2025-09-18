Sécheresse record en août en Europe et en Méditerranée

Avec plus de la moitié (53%) des sols affectés par la sécheresse, août 2025 a été le mois le plus sec en Europe et sur le pourtour méditerranéen depuis le début des observations de l'Observatoire européen de la sécheresse (EDO) en 2012, selon une analyse de l'AFP.

Ce taux de sécheresse est supérieur de 23 points à la moyenne 2012-2024 pour un mois d'août (30,1%). Depuis le début de l'année, chaque mois marque un record pour sa période de l'année, mais août 2025 est, en plus, un plus haut absolu.

Il existe plusieurs types de sécheresses, qui peuvent se combiner : sécheresse météorologique, sécheresse des sols et sécheresse hydrologique (dans les cours d'eau et nappes phréatiques).

L'indicateur de sécheresse de l'observatoire du programme européen Copernicus, basé sur des observations satellitaires, associe quant à lui le niveau de précipitations, l'humidité des sols et l'état de la végétation. Il se décompose en trois niveaux : surveillance, avertissement et alerte.

En août 2024, 36% des sols étaient touchés par la sécheresse. Le précédent record absolu, à 52%, date de mai 2025.

L'Europe de l'Est et les Balkans ont été durement touchés par la sécheresse : en Bulgarie, au Kosovo, en Serbie et en Macédoine du Nord, le taux de sécheresse (surveillance, avertissement ou alerte) était supérieur ou égal à 90%. En Serbie, 61% des sols étaient même en alerte.

Dans les Balkans, cette situation a favorisé les incendies, qui ont tué au moins deux personnes et entraîné l'évacuation de milliers d'habitants.

L'Europe de l'Ouest a aussi été très touchée par endroits. Au Portugal, 70% du territoire était concerné par le manque de précipitations et d'humidité des sols, un chiffre en nette hausse par rapport aux 5% de juillet.

En France, où une vague de chaleur a sévi pour la deuxième fois de l'été en août, les deux tiers du territoire (66%) étaient en manque d'eau. Une partie du pays (12%) était notamment en situation d'alerte, en particulier dans le Sud-Ouest, avec des conséquences notamment pour la production de vin.

A l'Est de la Méditerranée, plusieurs pays sont également très affectés par la sécheresse : Arménie, Géorgie et Liban, avec la quasi-totalité du territoire touché (99, 97 et 96%).

La Turquie, avec 84% des terres en déficit d'eau, a fait face à de nombreux incendies, comme début août dans la province turque de Çanakkale.

/ATS