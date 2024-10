Sefcovic: libre circulation des personnes, sujet le plus difficile

'La libre circulation des personnes et la contribution à la cohésion sont les deux questions pour lesquelles nous cherchons encore une solution' dans les négociations Suisse-UE, a déclaré Maros Sefcovic mardi. Mais dans l'ensemble, 'les progrès sont considérables'.

L'UE ne soutient pas une clause de sauvegarde unilatérale en matière de libre circulation des personnes, a déclaré le commissaire et vice-président de la Commission européenne aux journalistes suisses à Luxembourg. Ce message a déjà été communiqué aux 'partenaires suisses' à plusieurs occasions, y compris au niveau politique, a-t-il dit.

M. Sefcovic a auparavant informé les ministres des affaires européennes des États membres sur les négociations en cours entre la Suisse et l'UE lors d'une réunion à Luxembourg. La table ronde, d'une durée d'environ 45 minutes, a été 'approfondie'.

L'équipe de négociation suisse travaille 'très dur' pour trouver des solutions, a dit le commissaire. L'objectif reste de parvenir à un accord d'ici la fin de l'année. Celui-ci doit également tenir compte des intérêts de l'Union européenne.

Il s'agit d'élargir et d'actualiser les relations entre la Suisse et l'UE, qui reposent encore en grande partie sur l'accord de libre-échange de 1972.

'L'une des négociations les plus intenses'

'Ces négociations - et j'en ai mené beaucoup dans ma carrière diplomatique - sont parmi les plus intenses que j'ai jamais vues', a poursuivi M. Sefcovic. Cette année, 120 séances de négociation ont été menées sur des thèmes transversaux, et des solutions créatives ont été recherchées, a précisé le diplomate slovaque.

'Cela montre que nous sommes vraiment très conciliants, que nous comprenons les spécificités de nos collègues suisses et que, dans le même temps, nous travaillons ensemble pour nous assurer que nous réussirons également sur ce dernier kilomètre', a déclaré M. Sefcovic.

/ATS