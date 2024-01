Le puissant séisme qui a ébranlé le centre du Japon le 1er janvier a fait au moins 161 morts, selon un nouveau décompte annoncé lundi matin par les autorités locales. Cent trois personnes sont toujours portées disparues.

Le tremblement de terre de magnitude 7,5, qui a également provoqué plus d'un millier de glissements de terrain et a été suivi d'un tsunami, a par ailleurs fait quelque 560 blessés, selon un communiqué du département d'Ishikawa, le plus touché par la catastrophe.

/ATS