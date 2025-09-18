Séisme d'une magnitude de 7,8 au large de l'Extrême-Orient russe

Un séisme de magnitude 7,8 a été enregistré vendredi dans le Pacifique au large de la péninsule russe du Kamtchatka, a indiqué le service sismique américain USGS. Une alerte au tsunami a été déclenchée.

Le tremblement de terre de vendredi s'est produit à 06h58 locales (20h58 suisses jeudi) à 128 kilomètres à l'est de la ville russe de Petropavlovsk-Kamchatsky, à une faible profondeur de dix kilomètres. Il a incité le Centre d'alerte au tsunami du Pacifique américain à émettre une alerte pour d'éventuelles vagues dangereuses le long des côtes voisines.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux russes montrent des meubles et des luminaires trembler dans des maisons, ou une voiture garée se balancer d'avant en arrière dans une rue.

La branche locale du service géophysique national russe a donné une estimation inférieure, de magnitude 7,4. Elle a signalé au moins cinq répliques. Un séisme de magnitude 7,4 a déjà frappé la région samedi, à une profondeur de 39,5 km, à 111 km à l'est de Petropavlovsk-Kamtchatsky.

'Ce matin, la résilience des habitants du Kamtchatka est une nouvelle fois mise à l'épreuve', a déclaré le gouverneur de la région, Vladimir Solodov, sur Telegram.

'Aucun dégât n'a été signalé pour l'instant. Je demande à tout le monde de rester calme (...) Une alerte au tsunami a été émise pour la côte est de la péninsule. La population est en état d'alerte', a-t-il ajouté.

La péninsule du Kamtchatka est sur une ceinture tectonique connue sous le nom de 'ceinture de feu', qui entoure la majeure partie de l'océan Pacifique et est un point chaud en matière d'activité sismique.

En juillet, un séisme de magnitude 8,8 au large des côtes de la région a déclenché un tsunami qui a balayé une partie d'un village côtier.

