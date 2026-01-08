Séoul se tourne vers la diplomatie du pingouin pour rencontrer Kim

Le président sud-coréen Lee Jae-myung a publié une photographie de deux pingouins enlacés dans ...
Photo: KEYSTONE/EPA/STRINGER

Le président sud-coréen Lee Jae-myung a publié une photographie de deux pingouins enlacés dans un message de voeux du Nouvel An destiné à Pyongyang. Il a appelé le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un de le rencontrer.

Sur le réseau social X, le dirigeant de la Corée du Sud a écrit mercredi espérer voir un jour surmonté 'l'état anormal de tumulte et d'hostilité sur la péninsule coréenne'. 'Rencontrez-vous, Po Jae-myung et Po Jong-un', a-t-il suggéré, dans une allusion aux personnages de 'Pororo le petit pingouin', un dessin animé sud-coréen populaire mettant en scène des pingouins.

Cette série à succès sud-coréenne a sous-traité une partie de sa phase initiale de production au début des années 2000 à des studios nord-coréens. Mais depuis lors, les relations entre les deux pays se sont détériorées. La Corée du Nord s'est déclarée un 'Etat nucléaire irréversible'.

Le prédécesseur M. Lee, le président déchu Yoon Suk-yeol, qui avait tenté de suspendre le pouvoir civil, est accusé d'avoir cherché à provoquer Pyongyang afin de créer un prétexte pour instaurer la loi martiale.

Le message conciliant de Lee Jae Myung a été publié à son retour d'un voyage en Chine, au cours duquel il a indiqué avoir demandé l'aide du dirigeant chinois Xi Jinping pour ramener la Corée du Nord à la table des négociations.

/ATS
 

